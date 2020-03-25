الزرفي يبحث مع سفراء دول مجلس الامن الدولي تداعيات كورونا وانهيار اسعار النفط

2020/03/25 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأربعاء، في مقره بالعاصمة بغداد، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كل من روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

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