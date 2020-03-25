اللواء 16 بالحشد يوزع سلات غذائية بين العوائل الفقيرة بكركوك

2020/03/25 | 18:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء 16 بالحشد الشعبي، الأربعاء، سلات غذائية بين العوائل الفقيرة في كركوك امتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة.

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