بالصور.. وصول تعزيزات أمنية لفرض حظر التجوال في ناحية شيخ سعد بواسط

2020/03/25 | 19:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت وكالة الانباء العراقية "واع"، اليوم الاربعاء، بوصول تعزيزات أمنية لفرض حظر التجوال في محافظة واسط.

وذكرت الوكالة في خبر تابعته "الغد برس"، إن" القوات الأمنية وصلت لمحافظة واسط لفرض حظر التجوال في ناحية شيخ سعد بمحافظة"، مؤكدة "عدم وجود تحديات بعد قطع التنقل بين المحافظات وتقييد الحركة في داخل المدن باستثناء الفئات المستثناة".

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