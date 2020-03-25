بالفيديو.. حال المشتبه باصابتهم بكورونا في الموصل

2020/03/25 | 19:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ضمن الحجر الصحي بمدينة الموصل بمستشفى السلام ايسر المدينة، من سوء التعامل معهم وتكدس الاوساخ والدماء وعدم تعقيم الغرف والارضيات.بالفيديو..اشتكى مشتبه بإصابتهم بفيروس […]

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