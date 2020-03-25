مسؤولان عراقيان: کورونا سينهي البلد ما لم يُفرض حظر التجوال بالقوة

2020/03/25 | 19:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، ونائب قيادة العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الأربعاء، من خطورة فيروس كورونا عل...

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