يوتيوب يخفض جودة فيديوهاته بسبب كورونا

2020/03/25 | 19:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض موقع يوتيوب جودة مقاطع الفيديو حول العالم اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، في خطوة من موقع الفيديو الأكثر شعبية بالعالم لتسهيل حركة المرور على الإنترنت أثناء تفشي فيروس كورونا.وقالت الشركة إنه خلال الأيام المقبلة، سيرى المشاهدون في البداية مقاطع فيديو بدقة قياسية.وسيظل المستخدمون قادرين على المشاهدة بدقة عالية إذا أرادوا، ولكن سيتعين عليهم

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