عمليات بغداد: ملتزمون بتوجيهات الامر الديواني {55} في منح الاستثناءات

2020/03/25 | 19:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الالتزام بتوجيهات الامر الديواني {55} في منح الاستثناءات خلال فرض الحظر.جاء ذلك خلال لقاء وفد من مفوضية حقوق الانسان برئاسة زيدان العطواني والوفد المرافق له قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي في مقر قيادة العمليات . وذكر بيان للمفوضية وتلقته وكالة صدى، انه” جرى خلال اللقاء بحث عدد من

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