الحزب الديمقراطي يكشف عن زيارة مرتقبة للزرفي الى كردستان

2020/03/25 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن عزم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي زيارة الإقليم خلال الفترة المقبلة.

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