بالوثيقة..اصابة سبعة اطباء في البصرة بوباء كورونا

2020/03/25 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وثيقة مسربة من دائرة صحة البصرة، ان عدداً من العاملين في مستشفى البصرة التعليمي خضعوا لاختبار وباء كورونا.وأظهرت الوثيقة ايجابية الفحوصات لسبعة من الاطباء في المستشفى، كما جاء في الوثيقة.

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