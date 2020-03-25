كتلة الفتح النيابية تؤكد ثبات موقفها برفض الآليّة تكليف الزرفي

2020/03/25 | 19:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان : كتلة الفتح النيابية تؤكد ثبات موقفها برفض الآليّة التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة🔻 واكد الغبان موقف كتلة […]

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