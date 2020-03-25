2020/03/25 | 19:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٣٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – ٦ اصابات في بغداد الرصافة – ٣ اصابات في بغداد مدينة الطب – اصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي للاربعة والعشرين ساعة الماضية في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي للاربعة والعشرين ساعة الماضية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).