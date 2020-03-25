2020/03/25 | 19:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تحدد ٥ آلاف دينار سعرا للأمبير الواحد كحد اعلى.. وتهدد! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تحدد ٥ آلاف دينار سعرا للأمبير الواحد كحد اعلى.. وتهدد!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تحدد ٥ آلاف دينار سعرا للأمبير الواحد كحد اعلى.. وتهدد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).