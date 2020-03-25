عراقي يبتكر تصميما جديدا لسرير طبي لحجر المصابين بكورونـا

2020/03/25 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار فرض حظر التجوال الشامل لتعفير المباني العامة والاحياء السكنية ، ابتكـر احد موظفي دائرة صحة محافظة البصرة تصميما جديدا لسرير طبي مجهز باحدث المستلزمات الضرورية لحجر المصابين بفايروس كورونا.

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