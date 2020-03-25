وزارة الصحة: 346 حالة اصابة بكورونا في العراق حتى اليـوم

2020/03/25 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والبيئة جدولا مصورا بالموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق حتى هذا اليوم الاربعاء .وبلغ عدد الحالات المسجلة في عموم العراق ، بحسب الجدول المصور ، 346 حالة ، ومجموع حالات الشفاء 89 حالة ، بينما بلغ عدد الوفيات 29 حالة لجميع المحافظات

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