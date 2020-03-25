2020/03/25 | 19:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بالصور …… منتسب في صحة البصرة يعرض نموذج Medical Pod حجيرة عزل صحي لمرضى الكورونا مجهزة بـ الاوكسجين وفلاتر تصفية الهواء ونظام تبريد مع شاشة بلازما مُقترحا استنساخها في حال […]

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