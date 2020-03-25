بالوثيقة..بغداد تحدد 5 آلاف دينار للأمبير الواحد كحدٍ أعلى

2020/03/25 | 19:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حددت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، 5 آلاف دينار تسعيرة للامبير الواحد كحد اعلى للمولدات للشهر الحالي، فيما أكدت فرض عقوبات قانونية بحق المخالفين.وذكرت المحافظة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن هذا القرار والتوجيه الصادر من محافظ بغداد، محمد جابر العطا، يشمل جميع المولدات في العاصمة بغداد، اذ يأتي لمراعاة […]

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