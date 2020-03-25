مالك سان جيرمان يدرس قراراً صادماً لـ نيمار ورفاقه

2020/03/25 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يدرس رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، اتخاذ قرار صادم تجاه لاعبي الفريق الأول، بسبب إيقاف الدوريات المحلية والأوروبية لانتشار فيروس كورونا.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن “الخليفي يريد تخفيض رواتب اللاعبين والتي تبلغ 371 مليون يورو وهي تمثل 60% من ميزانيته السنوية”.وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن “هناك احتمالين، الأول […]

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