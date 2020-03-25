بالوثيقة... بغداد تحدد سعر الامبير الواحد بخمسة آلاف دينار

2020/03/25 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحدد محافظة بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، سعر الأمبير الواحد للمولدات الحكومية والأهلية بخمسة آلاف دينار كحد اعلى للشهر الحالي، مؤكدا فرض عقوبات قانونية بحق المخالفين.وبحسب وثيقة حصلت عليها "كلكامش برس"، فقد حدد العطا "سعر الأمبير الواحد بخمسة آلاف دينار كحد أعلى نظراً للظروف الراهنة".وقال العطا في بيان إن "هذا القرار يشمل جميع المولدات في العاصمة بغداد، ويأتي لمراعاة لما يمر به البلد في مواجهة فيروس كورونا، وضرورة تكاتف الجميع والتضامن والإسهام مع مؤسسات الدولة لعبور الازمة الى بر الأمان".وشدد ان "الوحدات الادارية (الناحية والقائمقامية) ستتولى مراقبة الأسعار مع رفع قائمة بأصحاب المولدات المخالفين، الى المحافظة والجهات المعنية لفرض العقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون".وثمن العطا مبادرة "اصحاب المولدات الذين قرروا عدم استيفاء مبالغ خلال الشهر الحالي او خفضوا سعر الأمبير".

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