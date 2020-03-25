ارتفاع خسائر الفصائل السورية المقاتلة في ليبيا إلى 151 قتيلاً

2020/03/25 | 19:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الفصائل السورية بتكبد المزيد من الخسائر البشرية في صفوف عناصرها الذين تم تجنيدهم (بالمال) للقتال في #ليبيا، دفاعاً عن “حكومة السراج” المدعومة من #تركيا.وارتفع عدد القتلى من العناصر

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