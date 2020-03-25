صحة الرصافة تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا الى 20 شخصاً

2020/03/25 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الأربعاء، تماثل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا الشفاء بعد تلقيهم العلاج لعدة ايام بمستشفى ابن الخطيب.وقال الساعدي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “7 من مصابي فيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام واجريت الفحوصات المختبرية لهم وجاءت النتائج سالبة […]

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