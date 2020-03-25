صحة الرصافة تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا الى 20 شخصاً

2020/03/25 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الأربعاء، تماثل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا الش...





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