محافظة بغداد تحدد 5 آلاف دينار سعرا للامبير الواحد كحد اعلى هذا الشهر

2020/03/25 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حددت إدارة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، مبلغ 5 آلاف دينار كتسعيرة للأمبير الواحد كحد أعلى،...





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