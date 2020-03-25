المرجع السيستاني يعلن يوم غد اول ايام شهر شعبان

2020/03/25 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الاربعاء، أن يوم غد اول يوم شهر شعبان.

وقال المكتب في بيان مقتضب، إن "يوم غدٍ الخميس الموافق 26 اذار، هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1441 للهجرة".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الأربعاء، تماثل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا الشفاء بعد تلقيهم العلاج لعدة ايام بمستشفى ابن الخطيب.

وقال الساعدي، في بيان، ان "7 من مصابي فيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التا

بغداد اليوم _ بغداد

حددت إدارة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، مبلغ 5 آلاف دينار كتسعيرة للأمبير الواحد كحد أعلى، خلال شهر آذار الجاري.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مدير مكتب المحافظ وكالة، مهند شاكر حميد، وجه خلالها بتحديد م

بغداد اليوم- ذي قار

كشف مدير عام صحة ذي قار، الدكتور عبد الحسين الجابري، الأربعاء (25 آذار 2020)، تفاصيل إصابة ضابط يعمل داخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بفيروس كورونا.

وقال الجابري لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة المحافظة سجلت إصابة لضاب

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