2020/03/25 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة بغداد تحدد ٥ آلاف دينار سعرا للامبير الواحد كحد اعلى هذا الشهر ومواطنون يشككون بقدرة الاجهزة الرقابية على فرض هذا المبلغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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