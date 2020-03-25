الاتحاد الإسباني يقدم مساعدة مالية للأندية المتضرر من كورونا

2020/03/25 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساعدة الأندية المتضررة من توقف المباريات حالياً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بمبلغ مالي يقدر بـ500 مليون يورو.وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه في إطار التدابير المتخذة للمساعدة في التخفيف من آثار وباء “كوفيد-19″، “لقد عملنا من أجل توفير تمويل بقيمة 500

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