كورونا يحصد روح شابة بريطانية لم تكن تعاني من مشاكل صحية

2020/03/25 | 19:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توفيت شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة “ذي صن” اليوم الأربعاء.ويأتي وفاة الشابة البريطانية بعد يوم من إعلان السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن وفاة مراهق أصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجل […]

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