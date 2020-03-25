(بالتفاصيل)الاتحاد الاوربي ينهار في حرب الكمامات..سطو متبادل على شحنات مساعدات كورونا

2020/03/25 | 19:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اجتاحت موجة الهستيريا بلدان العالم خلال الاسبوع الماضي، جراء تصاعد اعداد “جائحة كورونا” وتخطي الاصابات ارقاماً قياسية في ثاني اسابيع اجتياج الوباء لأقصى غرب قارة اوربا.ولجأت دول عدة الى السطو على شحنات المساعدات الطبية المرسلة من الصين الى جيرانها، حيث بدأت بلدان اوربا الشرقية بالشكوى من قلة التضامن الاوربي معها جراء […]

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