2020/03/25 | 19:50 - المصدر: الغد برس

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إغلاق مطار أورلي في باريس في إطار إجراءات الحد من انتشار كورونا

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إغلاق مطار أورلي في باريس في إطار إجراءات الحد من انتشار كورونا

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