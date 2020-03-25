مكتب السيد السيستاني يعلن أن يوم غدٍ الخميس هو أول أيام شهر شعبان

2020/03/25 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني - دام ظلّه - في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الخميس الموافق - ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٠ م - هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام ١٤٤١ للهجرة

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