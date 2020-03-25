في زمن كورونا.. بلومينا تستعرض ميزات رعاية وتامين صحي لجواز السفر الثاني

2020/03/25 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما وفّر جواز السفر الثاني العديد من المزايا لحامليه، كونه يقدم لهم العديد من الميزات مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية ذات المستوى العالي في مختلف دول العالم و اعطاء الأفراد فرصة لتنمية الأعمال بدون أي قيود ،كما يعطيك جواز السفر الثاني خصوصية أكبر ويوفر لك حماية لأموالك على الصعيدين الشخصي و العملي وسهولة نقلها لأي دولة عن طريق فتح الحسابات البنكية الخارجية إضافة إلى حرية السفر.و يُعد جواز السفر الثاني فرصة للحصول على حق العمل و العيش بحرية وأمان، حيث أنه من خلال حصولك على هذا الجواز سيفتح لك العديد من الأبواب المستقبلية، وسيساعدك على تحقيق النجاح من أوسع أبوابه لك ولعائلتك وذلك لأن العديد من الدول تقدم ميزة توريث جنسيتها للأجيال القادمة.وفي ظل الظروف التي يشهدها العالم حالياً من انتشار فيروس كورونا COVID- 19 المستجد على المستوى العالمي، لجأ الكثير من الأشخاص الى الاستفادة من الميزات التي يقدمها جواز السفر الثاني / الجنسية عن طريق الاستثمار أو الإقامة الدائمة عبر الاستثمار في دولة أخرى، وخاصة الميزات الصحيّة العالمية منها، حيث أن حصولك على جواز سفر ثاني يوفر لك الحصول على رعاية صحية كاملة، كما تتم معاملة حامل جواز السفر الثاني أو الإقامة الدائمة كمُواطن أصليّ يتمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي توفرها الدولة لهم.بالإضافة الى ذلك، تغطّي الرعاية الصحية كامل تكاليف رعاية وعلاج العائلة كافة، بحسب قوانين وأنظمة الدولة التي تريد الحصول على جنسيتها، لذلك فإن الحصول على جنسية أي دولة من الدول الكبرى أو الأوروبية أو حتى دول منطقة الكاريبي، سيمنحك ميزة الرعاية الصحية في مختلف الظروف.ووفقًا لشركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة Bluemina Citizenship & Residency التي تعد واحدةً من أبرز الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تقدم التسهيلات للأشخاص الراغبين في الحصول على جنسية أخرى أو إقامة دائمة عن طريق الاستثمار، فإن الحصول على جواز سفر ثاني يوفر العديد من المزايا لحامله، وخصوصاً المزايا التي تتعلق بالرعاية الصحية.يقول السيد بشّار الداؤد، الشريك والمدير التنفيذي لشركة بلومينا، أن الحصول على الرعاية الصحية يعتبر من أبرز الأسباب التي يدفع العديد من الأشخاص للتقديم لبرامج الدول المختلفة والحصول على جنسيتها أو الإقامة فيها، حيث قال:" لطالما كانت الرعاية الصحية واحدة من أبرز الدوافع للعديد من عملائنا الذين يريدون الحصول على جنسية أخرى، حيث توفر العديد من الدول الكبرى رعاية صحية كاملة وخدمة طبية لا مثيل لها، بالإضافة الى توافر المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والكوادر الطبية المحترفة والماهرة، مما يدفع العديد من الأشخاص الى التقدم للحصول على خدماتنا".ومع انتشار فيروس كورونا COVID-19 المستجد، تواصل منظمة الصحة العالميةWHO جهودها لتوعية الأشخاص في مختلف دول العالم، حيث أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية حفاظاً على السلامة العامة والعمل على وقف انتشار الفيروس، مضيفة أن تلك الإجراءات هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع و يتوجب على جميع الأشخاص من حول العالم الالتزام بالتعليمات لتحقيق سلامة المواطنين والبلاد والتحلي بالوعي الكامل للخلاص من هذه الأزمة.و من الجدير ذكره أن شركة بلومينا Bluemina قامت بالإلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المتخصصة، حيث ترى الشركة أننا نواجه أزمة عالمية، وقد نسيطر على تلك الأزمة ونعمل على الحد من انتشار ذلك الفيروس بالوعي الكافي و التكافل المجتمعي.وفي ضل هذه الظروف تؤكد شركة بلومينا على استمرارية تقديمها لكافة الخدمات والاستشارات ، إضافة الى استقبال الطلبات الجديدة للحصول على الجنسية الثانية و جواز السفر الثاني عبر الاستثمار

توفر شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة خدمات قانونية ذات ثقة و تساعد عملائهـــا على تحقيق العديد من فوائد الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار.



وعلى مر السنين، أقامت بلومينا العديد من العلاقات مع الحكومات في جميع أنحاء العالم بهدف تمكيننا من تزويد عملائها بأفضل الخدمات بكل مصداقية و هدفها هو تزويد العملاء بخدمة سلسة وسريعة تعتمد على الثقة والجدارة حول العالم ومن خلال مكاتبها السبعة في عمان ودبي والقاهرة وبغداد وأربيل ورام الله والدوحة.

الموقع الإلكتروني : www.bluemina.com

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