تركيا ترسل لكركوك كمامات للوقاية من فيروس كورونا

2020/03/25 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارسلت تركيا، الأربعاء، مساعدات طبية تمثلت في آلاف من كمامات الوقاية الطبية، فيما تسلمت دائرة صحة كركوك تلك المساعدات لتوزيعها في المناطق التي تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المتجدد.وقال مراسل شفق نيوز في كركوك، انه "ضمن استراتيجية التعاون المشترك البناء بين الجمهورية التركية وجمهورية العراق اسهمت تركيا بمساعدات طبية ( كمامات) بواقع ١٨٠٠٠ كمامة للوقاية من فيروس كورنا".واضاف ان "الشحنة سلمها النائب في مجلس محافظة كركوك على مهدي وبحضور محافظ كركوك والنائب ارشد الصالحي الي دائرة صحة كركوك وذلك لتوزيعها بحسب الحاجة اليها وفي المناطق التي سجلت إصابات في الأيام القليلة الماضية".

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