2020/03/25 | 19:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ بغداد يحدد سعر امبير كهرباء المولدات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ بغداد يحدد سعر امبير كهرباء المولدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).