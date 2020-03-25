الأردنيون يبدأون الخروج من منازلهم للتسوق بعد تخفيف منع التجوال

2020/03/25 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – بدأ آلاف الأردنيين صباح الأربعاء الخروج من منازلهم للتسوق من المتاجر وأفران الخبز والصيدليات القريبة بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يوميا.فرضت الحكومة حظر تجول اعتباراً من السبت الماضي في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي سُجلت 153 إصابة به في الأردن.ونشرت المواقع […]

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