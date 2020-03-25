2020/03/25 | 19:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر شعبان 1441 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 19:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر شعبان 1441) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر شعبان 1441) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).