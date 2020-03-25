دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الخامس عشر/ 1

2020/03/25 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري شهران مرا على حِداد عيشو، وكانت ما تنفك تعيش في دوامة من الوهم، هيأت لها باستمرار أن رجلها الراحل سيظهر فجأةً أمام عينيها مثلما كان أمره في أيام الحرب العظمى، حينَ قاد في الجبل عصابة ضمت بعضَ المتخلفين عن التجنيد.آنذاك، كان يتسلل إلى منزل أبيها كي يبدد إشاعات مصرعه في معركة حصلت في يوم أسبق.أما الآن، فإن الرجل ثوى جثمانه في مقبرة الحي، المحدقة بمقام مولانا النقشبندي، وإمكانية عودته إلى الحياة ضر......

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