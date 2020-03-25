2020/03/25 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_الحسن_سلام المسرح المقارن والكتابة الدراماتورجي-1-أولا: تقنيات الكتابة على الكتابة د.أبو الحسن سلام مقدمة البحث :زاحمت لغة الصورة لغة الحوار بالكلمات في المسرح الحداثي المعاصر؛ وكان ذلك مظهرا وأثرا من آثار التفاعل الثقافي واللغوى بالنسبة لبعض المسرحيين العرب ؛ بإعتبار الصورة لغة عالمية مناسبة لثقافة العولمة ؛ وبإعتبارها وسيلة أيسر وأكثر ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أبو الحسن سلام - البحث المسرحي بين دراماتورجيا الكتابة والنقد المقارن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أبو الحسن سلام - البحث المسرحي بين دراماتورجيا الكتابة والنقد المقارن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).