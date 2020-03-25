2020/03/25 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحسن_علاج " نحن كلنا إلى حد ما جزء من شخصيات ألبير كامو" يقدم لنا الكاتب سلومون مالكا( Salomon Malka) قراءته لرواية ألبير كامو Albert Camus) ( الطاعون La Peste) ( .
إذا كان الشر الذي يصيبنا في الوقت الراهن من طبيعة مختلفة ، فإن الشخصيات التي ابتكرها كامو تعتبر بالنسبة إليه ذات راهنية إلى حد عميق .
سلومون مالكاترجمة : الحسن علاج كيف يمكن التصرف في مواجهة ظاهرة ، حيث أن ما يميزها هو الاختفا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - نحن كلنا إلى حد ما ، جزء من شخصيات ألبير كامو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إذا كان الشر الذي يصيبنا في الوقت الراهن من طبيعة مختلفة ، فإن الشخصيات التي ابتكرها كامو تعتبر بالنسبة إليه ذات راهنية إلى حد عميق .
سلومون مالكاترجمة : الحسن علاج كيف يمكن التصرف في مواجهة ظاهرة ، حيث أن ما يميزها هو الاختفا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - نحن كلنا إلى حد ما ، جزء من شخصيات ألبير كامو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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