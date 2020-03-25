2020/03/25 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج " نحن كلنا إلى حد ما جزء من شخصيات ألبير كامو" يقدم لنا الكاتب سلومون مالكا( Salomon Malka) قراءته لرواية ألبير كامو Albert Camus) ( الطاعون La Peste) ( .إذا كان الشر الذي يصيبنا في الوقت الراهن من طبيعة مختلفة ، فإن الشخصيات التي ابتكرها كامو تعتبر بالنسبة إليه ذات راهنية إلى حد عميق .سلومون مالكاترجمة : الحسن علاج كيف يمكن التصرف في مواجهة ظاهرة ، حيث أن ما يميزها هو الاختفا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - نحن كلنا إلى حد ما ، جزء من شخصيات ألبير كامو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحسن علاج - نحن كلنا إلى حد ما ، جزء من شخصيات ألبير كامو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).