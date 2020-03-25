وزير صحة كوردستان يعلن لشفق نيوز استقرار إصابات دربندیخان وتخصيص مبلغ مالي

2020/03/25 | 20:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق سامان برزنجی يوم الأربعاء استقرار صحة المصابين بفيروس كورونا في قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية.

وقال برزنجي في تصريح خص به شفق نيوز على هامش زيارته لقضاء دربنديخان، إن وضع المصابين بفيروس كورونا في القضاء مستقر.

وأضاف أن حكومة الإقليم رصدت مبلغاً مالياً لمكافحة الفيروس في دربنديخان، مشيراً إلى أن الصحة ستقدم كافة المعونات والمساعدات الطبية لاحتواء الفيروس في القضاء.

ودعا برزنجي، سكان القضاء، إلى ملازمة منازلهم حفاظاً على سلامة الجميع.

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