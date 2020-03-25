علاجك_بزمن_الكورونا_مجاني_الكتروني

2020/03/25 | 20:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم ونتيجة لحظر التجوال الشامل ومن جراء تقييد الحركة الا بالحد الأدنى وللضرورة الماسة أو الملجئة فحسب ،إضافة الى الحجر الصحي الإجباري على كل المصابين وكل من تحوم حولهم شكوك […]

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