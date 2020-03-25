2020/03/25 | 20:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي ، مختلف تشكيلات القوات الامنية بما فيها قيادة عمليات بغداد بتشديد الاجراءات الموجودة في السيطرات ، ومحاسبة غير الملتزمين بفرض حظر التجوال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من مقر عمليات بغداد .. خلية الأزمة النيابية تطالب بتشديد العقوبات ضد غير الملتزمين بفرض الحظر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من مقر عمليات بغداد .. خلية الأزمة النيابية تطالب بتشديد العقوبات ضد غير الملتزمين بفرض الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).