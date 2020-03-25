المئات من العراقيين في القاهرة يبحثون عن تذاكر العودة الى بغداد

2020/03/25 | 20:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةرصدت صحيفة "الاهالي" المصرية، مساء اليوم الاربعاء، تجمع المئات من العراقيين المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة، امام مقر شركة الخطوط الجوية العراقية، لحجز تذاكر العودة الى بغداد.وذكرت الصحيفة المصرية في مطبوعها المسائي "قببل تنفذ قرار الحظر الليلي الذي أصدرته الدولة لمنع تجمعات المواطنيين في الأماكن العامة، لا يزال مترو الأنفاق يشهد تجمعات على الارصفة وكذلك يتجمع مواطنون أمام بعض مكاتب الطيران خاصة "العراقية" في منطقة ميدان التحرير".يذكر ان وزارة النقل قد اعلنت اليوم الاربعاء عودة زهاء 300 عراقي الى العاصمة بغداد بعد تم نقلهم من مطار القاهرة الدولي في ثاني الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية.

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