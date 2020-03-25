خلية الأزمة النيابية تطالب بتشديد العقوبات لمخالفي حظر التجوال

2020/03/25 | 20:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتطالب خلية الأزمة النيابية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، مساء اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية بتشديد العقوبات على المخالفين لحظر التجوال "دون تهاون"، داعية قيادة عمليات بغداد إلى التعاون "العاجل" مع قيادة العمليات المشتركة بهذا الصدد.وذكرت الخلية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رئيس خلية الأزمة النيابية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وعدداً من أعضاء الخلية، زاروا مقر قيادة عمليات بغداد والتقوا بقائدها اللواء الركن عبد الحسين التميمي، بشأن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا".وطالب الكعبي، بحسب البيان، مختلف تشكيلات القوات الامنية، بما فيها قيادة عمليات بغداد "بتشديد الاجراءات الموجودة في السيطرات، ومحاسبة غير الملتزمين بفرض حظر التجوال والتأكيد على اغلاق الملاعب والمقاهي وعموم تجمعات الشباب".وأكد على "ضرورة اعادة النظر بالاستثاءات الممنوحة لبعض الفئات بما يخص الحظر".وشدد الكعبي على "اهمية ان تكون الاجراءات المتبعة في جميع نقاط التفتيش والسيطرات لاسيما في مناطق شرق القناة بمستوى خطورة الوباء وسرعة انتشاره".ولفت إلى أن "الحزم في الاجراءات المتبعة ونجاح خطة الحظر في العاصمة يكون على عاتق عمليات بغداد بالدرجة الاساس باعتبارها الجهة الماسكة للارض"، داعيا القيادة الى "التعاون العاجل مع قيادة القوات المشتركة في تعزيز فرض حظر التجوال دون تهاون".

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