بيان دَمج موقعي الحَل السّوري والعِراقي تحت اسم (الحل نت)

2020/03/25 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءً على خطةٍ سابقة لتوسيع تغطية موقع (الحل السوري)، الذي تأسس منذ عام 2013، تم إطلاق موقع (الحل العراق) نهاية 2018 المهتم بتغطية الأحداث السياسية والعسكرية في الجمهورية العراقية، وفق

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