2020/03/25 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس الحكومة المكلّف #عدنان_الزرفي تحرّكاته بعد أسبوع من وقت التكليف، لكن تحرّكاته هذه المرّة هي للاطلاع على أزمة فيروس #كورونا، وكذا اللقاء بسفراء عدّة دول أخرى.مكتب رئيس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يلتقي سفراء دول مجلس الأمن ويناقش أزمة “كورونا” في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يلتقي سفراء دول مجلس الأمن ويناقش أزمة “كورونا” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).