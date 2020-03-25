الصحة النيابية تحذر من تحول 3 مدن في بغداد الى مناطق ’’موبوءة’’ بكورونا

2020/03/25 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذرت لجنة الصحة النيابية، الأربعاء، من تحول 3 مدن في العاصمة بغداد الى مناطق "موبوءة" بفيروس كورونا.

وناشد رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، في بيان، "أهالي مدينة الصدر والشعلة والحرية بالالتزام بالحضر الصحي حفاظاً على سلامتهم".

وقال الجبوري، إنه "في حال إصرار المخالفين للحظر الصحي في مدينة الصدر والشعلة والحرية، ستتحول الى مناطق موبوءة بفيروس كورونا".

يتبع...

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، الاربعاء (25 اذار 2020)، عن مصير العجلات والدراجات النارية التي تم حجزها خلال تطبيق قرار حظر التجوال.

وقال مدير اعلام المديرية، حيدر كريم، في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "اسباب حجز العجلات او الدر

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الأربعاء، تماثل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا الشفاء بعد تلقيهم العلاج لعدة ايام بمستشفى ابن الخطيب.

وقال الساعدي، في بيان، ان "7 من مصابي فيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التا

بغداد اليوم _ بغداد

حددت إدارة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، مبلغ 5 آلاف دينار كتسعيرة للأمبير الواحد كحد أعلى، خلال شهر آذار الجاري.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مدير مكتب المحافظ وكالة، مهند شاكر حميد، وجه خلالها بتحديد م

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