مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2020/03/25 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاربعاء، بأن جنديين قتلا بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم، شم...





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