رسمياً.. العراق يطلب من الصين ارسال كوادر طبية وصحية مختصة بكورونا بأسرع وقت

2020/03/25 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب جواد الموسوي، الاربعاء، تقديم العراق طلبا رسميا الى الصين لارسال كوادر طبية وصحية مختصة بكورونا بأسرع وقت.

وقال المكتب الاعلامي للموسوي، ان الاخير "اجتمع مع السفير الصيني والوفد المرافق له بحضور وزير الصحة والسادة وكلاء الوزارة ومدير عام شركة كيماديا والوفد الصيني الطبي والصحي".

واضاف، "تم خلال اللقاء مناقشة الكثير من القضايا المشتركة وخصوصا موضوع ازمة الكورونا فايرس وماهي الطرق المثلى لتقديم الصين مساعدتها للشعب العراقي ووزارة الصحة".

وتابع ان "اهم ماتم الاتفاق عليه، هو الطلب رسميا من الحكومة الصينية التعاقد مع فريق من الخبراء الصينيين من اطباء وكوادر صحية ذات الخبرة في معالجة مرض الكورونا فايرس واستقدامهم العراق خلال اسرع وقت، الطلب رسميا من الحكومية الصينية عملية تسهيل شحن وتصدير الاجهزة الطبية ومستلزمات الحماية الضروريه لمواجهة الكورونا فايرس وشحنها للعراق خلال اسبوع واحد لوجود شحة في هذا المواد على مستوى العالم".

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