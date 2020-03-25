2020/03/25 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلب من الصين ارسال كوادر طبية وصحية مختصة بـ فايروس كورونا بأسرع وقت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلب من الصين ارسال كوادر طبية وصحية مختصة بـ فايروس كورونا بأسرع وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).