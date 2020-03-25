بينهم كوتينيو وجريزمان.. برشلونة يستعد للاستغناء عن 8 لاعبين

2020/03/25 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت تقارير صحفية، عن خطة نادى برشلونة الإسبانى للإستغناء عن عدد من لاعبيه، لإعادة هيكلة الفريق استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن إدارة برشلونة حددت 8 لاعبين على طاولة البيع نهاية الموسم الجاري، من أجل تشكيل فريق قوي يستطيع المنافسة على كافة المسابقات الموسم الجديد 2020-2021.وأضافت […]

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