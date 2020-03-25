2020/03/25 | 20:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو خلية الازمة النيابية النائب غيداء كمبش، الاربعاء، بان خطر انتشار فيروس كورونا لايزال قائما، مرجحة تمديد فرض الحظر لمدة جديدة نتيجة عدم ملاحظة أي انخفاض في عدد الإصابات المسجلة.وقالت كمبش لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “أعداد المصابين بفيروس كورونا لاتزال مرتفعة وهي في تزايد مستمر ما يعني ان خطر الانتشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الازمة النيابية: لا يمكن رفع الحظر في ظل الأرقام الحالية لفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الازمة النيابية: لا يمكن رفع الحظر في ظل الأرقام الحالية لفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).